Ляшко философски оценил свои перспективы возглавить Минздрав вместо Степанова
Главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал свои перспективы занять место главы Минздрава Максима Степанова.
Об этом сообщает "Громадське радио".
На вопрос, согласился ли бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения, Ляшко ответил: "Всему свое время".
Он заявил, что главная задача для ведомства сейчас - это борьба с коронавирусом и обеспечение массовой иммунопрофилактики.
"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал бы. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот же брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.
Напомним, недавно Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих.
Также мы писали о том, что Ляшко сообщил, сколько миллионов прививок от коронавируса должны сделать в Украине до конца года. По его данным, сейчас стоит задача организовать около 47 миллионов уколов вакцинами от коронавируса до конца 2021 года.