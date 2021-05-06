Главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал свои перспективы занять место главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом сообщает "Громадське радио".

На вопрос, согласился ли бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения, Ляшко ответил: "Всему свое время".

Он заявил, что главная задача для ведомства сейчас - это борьба с коронавирусом и обеспечение массовой иммунопрофилактики.

"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал бы. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот же брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.

Напомним, недавно Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих.

Также мы писали о том, что Ляшко сообщил, сколько миллионов прививок от коронавируса должны сделать в Украине до конца года. По его данным, сейчас стоит задача организовать около 47 миллионов уколов вакцинами от коронавируса до конца 2021 года.