Сегодня 28-е лунные сутки, когда убывающая Луна находится в знаке Овен. День будет гармоничным и любые начинания ждет удача, если зарядиться позитивным настроением на весь день. Важно избегать плохих мыслей и слов, не злиться, содействовать природе, не перенапрягаться.

Составили гороскоп для всех знаков Зодиака на этот день.

Овен (21.03 - 20.04)

Не беритесь за дело, если не получите четкого задания. Иначе рискуете потерять драгоценное время, выполняя ненужную работу. Впрочем, даже рутинные дела сегодня не смогут испортить ваше настроение. В полдень вы можете быть задействованы в каком-то общественном событии.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня вы сможете понять причину странного поведения одного из своих знакомых или друзей. А сон, который вам сегодня приснится под утро, будет вещим. Постарайтесь записать сновидение сразу после пробуждения и сохраните его в тайне.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы смогут найти общий язык даже с эгоистами и реализовать планы, которые откладывали на потом. Звезды советуют вам пересмотреть некоторые взгляды на жизнь, попытаться восстановить связь с давними друзьями и коллегами.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам необходимо научиться безболезненно выходить из зоны комфорта. Пришло время ломать все ваши барьеры и перестать быть скованным. Сегодня идеальный день, чтобы удивлять окружающих своей решительностью и смелостью.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам важно прийти к согласию в разных мыслях. Самое время избавиться от сомнений и переживаний, стать смелыми и подготовиться к встрече с вызовами. Звезды рекомендуют вам быть осторожными, поскольку все не настолько хорошо, как может показаться.

Дева (24.08 - 23.09)

Перед тем, как просить о помощи, важно взвесить все "за" и "против". Постарайтесь сегодня меньше проводить времени наедине с собой, встретьтесь с друзьями и близкими, протяните им руку помощи. Избегайте ажиотажа или спешки - так вы сможете быстрее навести порядок в собственных делах.

Весы (24.09 - 23.10)

Проведите время в кругу семьи, насладитесь выходным днем. Во второй половине дня у вас появится больше энтузиазма и оптимизма для действий. Однако постарайтесь объективно оценивать свои силы и возможности, чтобы избежать неудач.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для вас день пройдет нейтрально. В течение дня возможны приятные сюрпризы и подарки от близких. Любимый человек также внимательно отнесется к вашим интересам. Во многих делах вас ждет прогресс и восхищение со стороны окружающих.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В последнее время вы тратите слишком много усилий на решение второстепенных вопросов. Пересмотрите свои ориентиры и скорректируйте планы. Астрологи также советуют вам избавиться от старых и ненужных вещей, чтобы впустить в свою жизнь что-то интересное.

Козерог (22.12 - 20.01)

День создан для отдыха и развлечений, поэтому позаботьтесь о том, чтобы время прошло в позитивном ключе. Вечером есть смысл направить энергию на укрепление взаимоотношений с любимым человеком. Та атмосфера, которую вы создадите в доме, продержится не один день.

Водолей (21.01 - 20.02)

Финансовые вопросы могут выйти на первый план. Постарайтесь сэкономить, где возможно, и привлекайте в свою жизнь как можно больше единомышленников. Вечером займитесь здоровьем, больше читайте и постарайтесь избегать интриг.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня благоприятный день, когда можно проявить незаурядные организаторские способности. Вы сможете контролировать многие процессы дистанционно, не тратя понапрасну силы. Многие ситуации сегодняшнего дня покажут вам истинных союзников.