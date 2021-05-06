В Украине в течение минувших суток сделали 24 494 прививки от коронавируса. В Киеве вакцинировалось 5 608 человек, в Полтавской области - всего 76.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

По состоянию на утро 6 мая в Украине сделано уже 783 812 прививок от коронавируса. Из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок, сделанных в регионах 5 мая:

Киев - 5 608 прививок;

Винницкая область - 1 096 прививок;

Волынская область - 196 прививок;

Днепропетровская область - 2604 прививки;

Донецкая область - 1 389 прививок;

Житомирская область - 442 прививки;

Закарпатская область - 408 прививок;

Запорожская область - 1 080 прививок;

Ивано-Франковская область - 401 прививка;

Киевская область - 1 886 прививок;

Кировоградская область - 442 прививки;

Луганская область - 493 прививки;

Львовская область - 1 610 прививок;

Николаевская область - 869 прививок;

Одесская область - 1 038 прививок;

Полтавская область - 76 прививок;

Ровенская область - 551 прививка;

Сумская область - 562 прививки;

Тернопольская область - 419 прививок;

Харьковская область - 431 прививка;

Херсонская область - 460 прививок;

Хмельницкая область - 978 прививок;

Черкасская область - 597 прививок;

Черновицкая область - 313 прививок;

Черниговская область - 545 прививок.

Напомним, Украина из-за дефицита вакцин рискует преодолеть пандемию коронавируса лишь в 2023 году.

Также мы писали о том, что Минздрав уничтожает данные известных украинцев, которые записались на вакцинацию от коронавируса.