В Украине после майских выходных ускорились темпы вакцинации от Covid. В Киеве за сутки сделали 5 608 прививок
В Украине в течение минувших суток сделали 24 494 прививки от коронавируса. В Киеве вакцинировалось 5 608 человек, в Полтавской области - всего 76.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
По состоянию на утро 6 мая в Украине сделано уже 783 812 прививок от коронавируса. Из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок, сделанных в регионах 5 мая:
Киев - 5 608 прививок;
Винницкая область - 1 096 прививок;
Волынская область - 196 прививок;
Днепропетровская область - 2604 прививки;
Донецкая область - 1 389 прививок;
Житомирская область - 442 прививки;
Закарпатская область - 408 прививок;
Запорожская область - 1 080 прививок;
Ивано-Франковская область - 401 прививка;
Киевская область - 1 886 прививок;
Кировоградская область - 442 прививки;
Луганская область - 493 прививки;
Львовская область - 1 610 прививок;
Николаевская область - 869 прививок;
Одесская область - 1 038 прививок;
Полтавская область - 76 прививок;
Ровенская область - 551 прививка;
Сумская область - 562 прививки;
Тернопольская область - 419 прививок;
Харьковская область - 431 прививка;
Херсонская область - 460 прививок;
Хмельницкая область - 978 прививок;
Черкасская область - 597 прививок;
Черновицкая область - 313 прививок;
Черниговская область - 545 прививок.
Напомним, Украина из-за дефицита вакцин рискует преодолеть пандемию коронавируса лишь в 2023 году.
Также мы писали о том, что Минздрав уничтожает данные известных украинцев, которые записались на вакцинацию от коронавируса.