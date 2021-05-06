Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл в Киев в рамках официального визита, заявил о стремлении усилить партнерство Украины и США. Кроме того, он намерен обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию, а также подчеркнуть необходимость соблюдения темпов и сосредоточенности в продвижении реформ", - говорится в сообщении Госсекретаря США.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с официальным визитом вечером 5 мая. В рамках своего двухдневного визита в Киев он встретится с депутатами Верховной Рады, главой МИД Дмитрием Кулебой, президентом Владимиром Зеленским. Помимо этих встреч Блинкен отправится к мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

Ранее "Страна" подробно анализировала, чего ждать от визита Госсекретаря США в Украину.