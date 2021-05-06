Кулеба, Епифаний, Зеленский. Появилось полное расписание визита Блинкена в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен, самолет которого накануне приземлился в аэропорту "Борисполь", в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с депутатами Рады, главой МИД, главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием, президентом Зеленским.
Об этом сообщается на сайте Госдепа США, который публикует уточненное расписание визита госсекретаря в Киев.
В 9.20 Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.
В 9.40 - с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В 10.10 - вместе с Кулебой встретятся с главой ПЦУ Епифанием, возложив вместе цветы к мемориалу памяти о погибших в конфликте на Донбассе.
В 10.20 Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь.
В 10.45 Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.
В 11.55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.
В 12.30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
В 15.25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.
В 16.15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.
Напомним, это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США, но ранее он уже был в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.
Ранее "Страна" уже подробно писала, чего ждать от визита госсекретаря США в Киев.