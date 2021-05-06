Госсекретарь США Энтони Блинкен, самолет которого накануне приземлился в аэропорту "Борисполь", в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с депутатами Рады, главой МИД, главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием, президентом Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США, который публикует уточненное расписание визита госсекретаря в Киев.

В 9.20 Блинкен встретится с депутатами Верховной Рады.

В 9.40 - с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В 10.10 - вместе с Кулебой встретятся с главой ПЦУ Епифанием, возложив вместе цветы к мемориалу памяти о погибших в конфликте на Донбассе.

В 10.20 Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь.

В 10.45 Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В 11.55 украинский президент и госсекретарь США проведут совместную пресс-конференцию.

В 12.30 состоится встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В 15.25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

В 16.15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

Напомним, это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США, но ранее он уже был в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.

Ранее "Страна" уже подробно писала, чего ждать от визита госсекретаря США в Киев.