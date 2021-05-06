Сегодня, 6 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет в Киеве ряд переговоров с официальными лицами Украины. Но кроме встреч с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, Энтони Блинкен также встретится и с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

Об этом говорится в расписании визита, которое обнародовано на сайте Госдепа США.

Согласно этой информации, в 09:40 намечена встреча с Кулебой. А в 10.10 после этого Блинкен вместе с ним и с Епифанием примет участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта на Донбассе. После этого глава Госдепа вместе с главой ПЦУ посетит Михайловский Златоверхий монастырь.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на переговорах Кулеба будет просить Блинкена о поставках систем ПВО и антиснайперских технологий.

Киев очень заинтересован в поставках современных систем противовоздушной обороны (речь идет о ЗРК "Patriot" - Ред.) и антиснайперских технологиях.

Дмитрий Кулеба так же уточнил, что речь идет не только о безвозмездном получении оружия от США, но и о масштабных закупках, так как партнерство в оборонной сфере "должно быть взаимовыгодным".

Так же мы передавали, что накануне визита Блинкена в Киев Госдеп напомнил, сколько денег США дали Украине.