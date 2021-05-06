По состоянию на утро четверга, 6 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 038 человек.

Напомним, что 5 мая, в стране было выявлено всего 2 576 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 3 462 человека. Умерли за отчетные сутки 374 человека (с начала эпидемии 45 451 пациент).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 14 351 человек (с начала эпидемии - 1 711 709 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 271 ребенок и 113 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (544 человека), Днепропетровской области (543), Донецкой области (599) и Ровенской области (403).

В Киеве выявлено 622 случая.

Ранее мы сообщали, что президент Байден ожидает улучшения ситуации с Covid-19 в США к концу лета.