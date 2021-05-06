В столице США Вашингтоне состоялся Всемирный конгресс вакцин, на котором все существующие препараты расставили по местам в зависимости от их эффективности в борьбе с Сovid-19.

Самым лучшим и действенным признали препарат американской компании Moderna. Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

В списке финалистов также были российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и препарат для животных Zoetis.

Примечательно, что параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Венгрия стала первой страной Европы, вакцинировавшей больше половины населения от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что в США разрешат использовать вакцину Pfizer для детей от 12 лет.

Кроме этого мы передавали, что Украина из-за дефицита вакцин рискует преодолеть пандемию коронавируса лишь в 2023 году.

По состоянию на 1 мая 2021 года лишь 1,8% населения Украины было привито одной дозой вакцины от коронавируса. Это считается крайне низким темпом вакцинации, поэтому Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета.