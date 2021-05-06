Глава министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба раскрыл одну из тем своих переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который вчера 5 мая прибыл в Киев с официальным двухдневным визитом.

Министр иностранных дел Украины планирует особое внимание в ходе переговоров уделить проблеме военной поддержки со стороны США. Об этом передает канал CNN.

Киев очень заинтересован в поставках современных систем противовоздушной обороны (речь идет о ЗРК "Patriot" - Ред.) и антиснайперских технологиях.

Дмитрий Кулеба так же уточнил, что речь идет не только о безвозмездном получении оружия от США, но и о масштабных закупках, так как партнерство в оборонной сфере "должно быть взаимовыгодным".

Напомним, ранее "Страна" в материале "Встречи с Кулебой и Шмыгалем, пресс-конференция с Зеленским" подробно рассказала о программе визита Энтони Блинкена в Украину.

Так же мы сообщали, что накануне визита Энтони Блинкена в Киев Государственный департамент в своем заявлении напомнил, сколько денег США уже выдали Украине.