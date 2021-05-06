Ситуация с распространением коронавируса в Египте вынудила власти снова пойти на жесткие меры и объявить очередной локдаун в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан.

В стране на две недели будут закрыты все торговые центры, рестораны и магазины. Об этом в специальном телеобращении к нации заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, как передает агентство Reuters.

Жесткие карантинные ограничения вступят в силу с сегодняшнего вечера, 6 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая.

"Правительство глубоко обеспокоено тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. Мы видим, что инфекция поражает целые семьи, когда один человек заболевает, он заражает все своих родных и близких", - заявил премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте захотели расширить Суэцкий канал и получить более миллиарда долларов за убытки из-за блокировки.

Так же мы рассказывали, что в Египте начали вводить режим ЧС из-за вспышек птичьего гриппа.