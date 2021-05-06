Гражданка Украины стала "героиней" криминальной хроники в Польше. В аэропорту Гданьска, во время посадки на борт самолета, вылетавшего в Киев, украинка во время обычного досмотра заявила таможенникам, что у нее в багаже спрятана бомба.

Об этом сообщает пресс-группа пограничной службы Польши.

После такого заявления весь багаж 40-летней украинки был тщательно проверен пиротехниками. Ничего опасного в вещах украинки не нашли. В ходе осмотра 40-летняя женщина призналась, что просто "хотела так пошутить".

Однако последствия этой шутки вышли довольно серьезными. Гражданку Украины оштрафовали на 500 злотых (3 630 гривен - Ред.). А командир экипажа отказался пускать "юмористку" на борт своего воздушного судна.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Украина, Литва и Польша провели первое заседание "Люблинского треугольника".

Так же мы рассказывали, что экс-президент Польши Лех Валенса объяснил, почему Украину до сих пор не взяли в ЕС. По мнению отставного политика "Европа просто не в состоянии впитать такую страну".

"Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли вместе (в Евросоюз - Ред.). Но, к сожалению, не удалось", - посетовал Валенса и добавил, что если бы это удалось, то "Россия была бы сейчас дезорганизована".