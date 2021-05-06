Компания известного американского бизнесмена Илона Маска SpaceX добилась очередного успеха. Прототип тяжелого космического корабля Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс, совершил суборбитальный полет и успешно приземлился.

Старт Starship SN15 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Трансляция запуска и посадки велась в официальном Youtube-канале.

Корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

В ходе последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. По словам Маска, причиной стала "утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть авионики".

Ранее Маск так же сообщал, что на прототипе SN15 по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Ранее "Страна" сообщала, что корабль Илона Маска Crew Dragon успешно стартовал к МКС.