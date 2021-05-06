Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил о необходимости ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, это поможет восстановить партнерское взаимодействие между США и Германией.

Его слова приводит РИА Новости.

Байер напомнил, что на переговорах 4 мая в Лондоне американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом представитель США заявил о твердой позиции Вашингтона против реализации проекта. Как отметил Байер, продвижения в переговорах между правительствами ФРГ и Штатов нет.

"Если мы хотим использовать это окно возможностей для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, то нужно видеть реальность: возможно, желание того, что "Северный поток - 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, не оправдалось", - сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.



Байер добавил, что необходимо остановить проект - даже если газопровод почти полностью завершен.

Между тем на том же конгрессе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что трубопровод "Северный поток - 2" относится к темам, по которым у трансатлантических партнеров нет единой оценки.

Ранее "Страна" сообщала, что разрешение на строительство "Северного потока - 2" приостановлено до конца мая из-за иска экологов.