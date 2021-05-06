В Марокко 25-летняя Халима Сиссе родила девятерых детей: пять девочек и четырех мальчиков. Рожать на север Африки ее отправили из Мали.

Об этом сообщает AFP.

Халима живет на севере одной из беднейших африканских стран. 30 марта власти Мали отправили ее в более благополучное Марокко, где ей обеспечили лучший уход.

Роды прошли 4 мая раньше срока, на 30-й неделе беременности, в частной клинике Касабланки. Дети появились на свет с помощью кесарева сечения.

Во время родов женщина потеряла много крови, ей потребовалось переливание. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ожидается, что многодетная мать вернется в Мали в течение нескольких недель.

Интересно, что первоначально медицинские работники считали, что Халима Сиссе вынашивает семерых детей - на это указывали ультразвуковые исследования как в Мали, так и в Марокко.

По статистике, женщины крайне редко успешно вынашивают семерых детей, а девятерых и того реже.

Были ли малыши зачаты естественным путем или с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не уточняется.

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