Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена из десятков автомобилей покинул аэропорт Борисполь в начале первого ночи.

Видео проезда кортежа опубликовал телеграм-канал "Политика Страны"

Кортеж проехал по пустому Бориспольскому трассе в направлении Киева. Во главе колонны и в хвосте двигались автомобили с проблесковыми маячками.

Напомним, Энтони Блинкен прилетел в Киев около 23:30. За час до этого, в аэропорт "Борисполь" под Киевом направился длинный кортеж для встречи государственного секретаря США. 6-го числа Блинкен проведет встречи с первыми лицами государства.

Как писала "Страна", это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США. Однако ранее он уже бывал в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.

Помимо встреч с президентом, главой Кабмина и главой украинского МИД, Блинкен отправится к мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

Ранее мы анализировали, о чем Блинкен будет говорить в Киеве.