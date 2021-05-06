В день начала визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Госдеп опубликовал заявление по поводу поездки. В нем изложена программа поездки, сказано о евроатлантическом будущем Украины а также о тратах США на помощь Киеву.

Заявление появилось на сайте ведомства.

В Госдепе подтвердили, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы "подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России". Госсекретарь также будет способствовать прогрессу в программе реформ Украины, которая является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего страны, отметили в ведомстве.

Затем в заявлении уделяется внимание отношениям США и Украины. Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев, заверил Госдеп.

Также США выразили глубокую обеспокоенность "продолжающимися агрессивными действиями и риторикой России в адрес Украины, включая усиление присутствия российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины".

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией и координировать свои действия с украинскими официальными лицами, союзниками и партнерами. Мы воздаем должное Украине за ее постоянную сдержанность и ясно дали понять в ходе нашего взаимодействия с Москвой, что России необходимо воздерживаться от действий по эскалации. Крым - это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию Крымского полуострова Россией. Мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Донбасс - это Украина. Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины и восстановлением суверенитета Украины", - гласит текст заявления.

Сказав несколько слов о важности реформ и поддержав Украину в борьбе с коррупцией, в Госдепе напомнили, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов, включая помощь в сфере безопасности и не связанную с безопасностью.

"Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на сумму 1 млрд долларов США. Соединенные Штаты предоставили помощь в связи с COVID на сумму более 49 миллионов долларов, включая финансирование, направленное на здравоохранение и гуманитарные нужды. С 2014 года Соединенные Штаты выделили гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов на поддержку помощи лицам, перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму", - отчитались в Госдепе.

Ранее "Страна" приводила слова Михаила Подоляка о том, что в Офисе президента ждут от визита Блинкена ускорения движения Украины в НАТО.

Мы также сообщали, что самолет госсекретаря уже приземлился в аэропорту "Борисполь".