Рабочие во время строительных работ в государственной школе Маунт–Хоттон в Квинсленде (Австралия) нашли гигантскую древесную моль. Размах ее крыльев составляет 25 сантиметров, а масса - 30 грамм, как у волнистого попугая.

Фотография находки была опубликована на официальной странице учебного заведения в Фейсбуке, а затем облетела многие австралийские СМИ.

Школа находится рядом с тропическим лесом, откуда, вероятно, насекомое и приползло.

Директор школы Меган Стюард рассказала журналистам, что моль была такого же размера, как сжатые вместе два кулака. Она добавила, что после фотосессии исполинскую моль отпустили обратно в лес.

Куратор энтомологии Музея Квинсленда Кристин Лэмбкин по снимкам опознала вид насекомого: endoxyla cinereus - гигантская древесная моль, которая считается самой тяжелой в мире. Из–за своего веса в 30 грамм самки этих насекомых практически не способны летать. Самцы обычно в два раза меньше.

"Они летают очень, очень плохо. В большинстве случаев, когда появляются самки, они просто ползают по стволам деревьев и ждут, пока самцы найдут их. Обычно люди не видят их с раскинутыми крыльями и не понимают, насколько они большие, но попробуйте поднять их - они очень тяжелые", - сказала Лэмбкин.

Лэмбкин также отметила, что этот вид моли встречается от побережья Квинсленда до Нового Южного Уэльса. Однако люди сталкиваются с ним крайне редко. Специалист связывает это с коротким жизненным циклом взрослых самок: они умирают после того, как откладывают яйца.

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