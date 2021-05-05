Самолет государственного секретаря Энтони Блинкена приземлился в аэропорту "Борисполь"
Самолёт государственного секретаря Энтони Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.
На пусти следования в сторону Киева, на каждой заправке дежурят сотрудники полиции. Полицейский запретил снимать проезд колонны корреспонденту "Страны" на видео.
Данные о том, что самолет уже приземлился, отображаются и в сервисе FlightRadar
Напомним, около 22:00 в аэропорт "Борисполь" под Киевом направился длинный кортеж для встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена, который прилетает в Украину, а 6-го числа проведет встречи с первыми лицами государства.
Как писала "Страна", это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США. Однако ранее он уже бывал в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.
Помимо встреч с президентом, главой Кабмина и главой украинского МИД, Блинкен отправится к мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.
Ранее мы анализировали, о чем Блинкен будет говорить в Киеве.