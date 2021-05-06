"Вооружена до зубов". В США оценили новую российскую подлодку "Казань"
Марк Эпископос (Mark Episkopos), репортер по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, оценил новую российскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" фразой "вооружена до зубов".
Данная публикация обнародована в журнале The National Interest.
Марк Эпископос напомнил, что в преддверии Дня Победы головная субмарина проекта 885М "Ясень-М", как ожидается, будет передана российскому флоту. Аналитик из США отметил, что "Казань" получит мощное оружие и "будет вооружена до зубов".
"Ясень" - один из двух крупнейших проектов по развитию российского подводного флота. Еще один - не менее известный проект - "Борей", в рамках которого ведется строительство стратегических ракетных субмарин", - добавил Эпископос.
В частности, они должны заменить стареющие атомные подлодки советской эпохи. По словам журналиста, линия "Ясень-М" будет отличаться большим и мощным вооружением.
Отметим, что в настоящее время планируется создание восьми "Ясеней". Из них два - Казань и Новосибирск - уже скоро войдут в строй. Еще шесть находятся на разных стадиях строительства. Так, Красноярск, Архангельск и Пермь планируется запустить в этом году. Ожидается, что все остальные подлодки должны быть приняты в состав Военно-морского флота (ВМФ) России к 2027 году.
Ранее "Страна" сообщала, что российский флот объявил о слежке за сторожевым кораблем береговой охраны США. Данный корабль зашел в Черное море 26 апреля.
Также напомним, что Россия начала масштабные учения с атомными подлодками и авиацией в Арктике. В тренировках задействованы атомные подлодки, авиация и ПВО.