В Индонезии сотрудников государственной фармацевтической компании "Kimia Farma" подозревают в продаже использованных наборов для взятия мазков из носа, которые употребляют при тестировании на коронавирус. Все подозреваемые работали в пункте тестирования в аэропорту в Медане и сейчас задержаны.

Об этом сообщает BBC News.

Как установила полиция, уже использованные наборы работники фирмы мыли, упаковывали и продавали новым пассажирам. По оценкам следствия, с декабря тесты с б/у ватными палочками могли купить до 9000 человек. За счет этих махинаций подозреваемые, вероятно, положили себе в карман до 1,8 млрд индонезийских рупий ($124 800). А один из них даже успел построить себе дом, сообщают местные СМИ.

Расследование мошенничества началось после поступления в полицию жалоб от 23 авиапассажиров, которые при обязательном тестировании получили ложноположительные результаты.

На прошлой неделе в аэропорт под видом пассажира явился полицейский в штатском и прошел тестирование. Он получил положительный результат теста, вызвал подкрепление, и в пункте Kimia Farma провели обыск. Там нашли уже использованный набор для теста, который собирались употребить вторично.

В результате были задержаны пять сотрудников фармкомпании. Им вменили нарушения законов в сфере охраны здоровья и прав потребителей. Из Kimia Farma их уже уволили, и компания пообещала усилить контроль за сотрудниками на местах.

Два юриста, которые часто летают через аэропорт Медана, выразили готовность судиться с компанией от имени пострадавших пассажиров и добиться для каждого компенсаций.

В Индонезии на борт самолетов пассажиров пускают при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Аэропорт Куаланаму в Медане (Северная Суматра) предоставляет услуги по тестированию на месте и предлагает экспресс-тесты на антигены производства Kimia Farma.

Между тем в Китае уже довольно давно делают ректальные тесты на коронавирус, что вызывает возмущение многих иностранных граждан.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции начали проводить тесты на определение нового коронавируса через слюну.