В среду, 5 мая, на территории Донбасса в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем один украинский боец получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" на своей странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - заявили в пресс-центре.

Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"На действия противника наши воины открыли огонь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: facebook.com/otupivnich

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе заявили о масштабных обстрелах гражданской инфраструктуры. Ракета разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который угрожал объектам критической инфраструктуры.

Также напомним, что на Пасху на Донбассе зафиксировали всего один случай нарушения перемирия. Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.