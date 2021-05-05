Расследователь из Bellingcat Христо Грозев заявил, что сотрудники Главного управления Генштаба РФ Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига), подозреваемые в организации взрыва во Врбетице, получили повышение.

Об этом Грозев сказал в комментарии чешскому изданию novinky.cz.

"Могу только сказать, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами", – сказал Грозев.

Он объявил, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу. А также напомнил, что за операции в Чехии и Болгарии оба агента в 2014 году были удостоены высшей российской награды – героя Российской Федерации.

Как писала "Страна", на днях тот же расследователь группы Bellingcat заявил, что ко взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах с высокой долей вероятности причастно российское ГРУ.

Также мы приводили слова прокурора Чехии Павла Земана о том, что уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах в деревне Врбетице, может быть приостановлено, если правоохранителям не удастся допросить подозреваемых Петрова и Боширова.