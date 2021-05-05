В Венгрии более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили первую дозу вакцины. Фото: pixabay

В Венгрии, где правительство частично ослабило карантин, более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие данные обнародовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

В стране, согласно отчету, обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии.

Среди стран ЕС, на втором месте по темпам вакцинации расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым – Дания (14,4%).

Отстают по темпам вакцинации в ЕС Болгария (10,7% граждан с одной прививкой, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).

В то же время, среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Скриншот: одну дозу препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль привил от коронавируса двумя дозами три четверти взрослого населения. Поэтому государство считается одним из мировых лидеров по темпам вакцинации.

Также напомним, что в Сербии на вакцинацию от Covid-19 заманивают денежными премиями. В частности, все граждане страны старше 16 лет, которые сделают прививку от Covid-19 до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь.

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