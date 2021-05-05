В Венгрии, где правительство частично ослабило карантин, более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие данные обнародовал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

В стране, согласно отчету, обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии.

Среди стран ЕС, на втором месте по темпам вакцинации расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым – Дания (14,4%).

Отстают по темпам вакцинации в ЕС Болгария (10,7% граждан с одной прививкой, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).

В то же время, среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль привил от коронавируса двумя дозами три четверти взрослого населения. Поэтому государство считается одним из мировых лидеров по темпам вакцинации.

Также напомним, что в Сербии на вакцинацию от Covid-19 заманивают денежными премиями. В частности, все граждане страны старше 16 лет, которые сделают прививку от Covid-19 до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь.