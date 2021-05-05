Глава полиции Чехии Ян Швейдар сообщил, что на него возбудили уголовное дело, касающееся утечки секретных данных о взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году. При этом он заявил, что обсуждал взрывы исключительно на закрытых совещаниях.

Серию постов об этом Швейдар опубликовал 5 мая в своем Твиттере.

"Все настолько серьезно, что я отказываюсь оценивать это через чувства. Дело в том, что я был на встрече, но не буду комментировать ее содержание. Мы переходим на уровень спецслужб, а также на уровень продолжающихся уголовных дел", - сказано в первом посте.

Затем Швейдар заверил, что комментировал происшествие на складах исключительно в секретном режиме, но столкнулся с уголовным преследованием за разглашение секретной информации.

"Я не хочу комментировать информацию, которую я узнал в этом контексте, не говоря уже о политическом контексте. Я уверен, что мое заявление будет частью дела. Я не буду комментировать это дальше", - написал полицейский.

Как рассказывала "Страна", в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства и объявила в розыск двух российских разведчиков - Александра Петрова и Руслана Боширова - в связи со взрывами семилетней давности.

После этого разразился громкий скандал, на его фоне всплыл тот факт, что на складах могло храниться запрещенное оружие, предназначенное для Украины.

А 4 мая генпрокурор Чехии Павел Земан допустил возможность приостановки производства по уголовному делу о взрывах из-за невозможности допросить подозреваемых Петрова и Боширова.