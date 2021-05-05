Сегодня, 5 мая, Венецианская комиссия обнародовала срочное заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.

Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии на своем сайте.

В частности, президентский законопроект предусматривает создание Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности. Поэтому комиссия рекомендовала изложить эти критерии в тексте или сослаться на национальные или международные источники.

Помимо этого, комиссия рекомендовала предоставить Этическому совету полномочия, которых было бы достаточно для проведения расследования в отношении кандидатов в члены ВСП, например, можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

Также в документе указано, что Комиссия считает нереалистичным трехмесячный срок, за который Этический совет должен проверить действующих членов ВСП, а также рекомендует наделить Этический совет полномочиями заключать перечень кандидатов на должность членов ВСП, а не комитет Верховной рады по вопросам правосудия.

В то же время, в заключении Комиссии рекомендуется, чтобы Этический совет предоставляла выводы о несоответствии в должности Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции и Национального антикоррупционного бюро для дальнейших действий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Высшем совете правосудия (ВСП) резко раскритиковали положения законопроекта № 5068. В частности, это произошло из-за предложения об участии лиц, определенных международными организациями, в избрании членов совета.

Также напомним, что в начале марта Рада поддержала отбор членов ВСП через комиссию экспертов, назначаемых Западом в первом чтении. Противники внешнего управления были против этого закона, так как заявляли, что он усиливает влияние Запада на судебную систему.