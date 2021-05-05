Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело из-за выплат зарплат уволенным Владимиром Зеленским главе КСУ Александру Тупицкому и судье Александру Касминину. Также ГБР рассмотрит законность использования судьями служебных автомобилей.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Насколько я понимаю, зарегистрировано уголовное производство по моему обращению. Проводится досудебное расследование. Тупицкий и Касминин, которые уже не являются судьями, не имеют права пользоваться служебным транспортом и получать зарплату. Я думаю, что есть все основания считать, что имеет место присвоение властных полномочий судьи КС лицом, которое на данный момент судьей не является", - сказал Вениславский.

Он добавил, что обратился по поводу того, что считает нарушениями, в ГБР, а также в Конституционный суд.

"Я обратился с обращением к исполняющему обязанности главы КС господину Головатому с просьбой объяснить, на каком основании Тупицкий и Касминин, которые уже не являются судьями, получают зарплату и пользуются служебным автотранспортом. Такое же заявление было направлено мной в ГБР. Я так понимаю, что как реакция было распоряжение Головатого прекратить начисление зарплат и пользование автомобилями. Тупицкий пытается этому помешать, поскольку речь идет о хороших деньгах - 300-400 тысяч гривен в месяц, которых он будет лишен до решения суда, в котором он обжалует указ. Это естественно. Но, насколько мне известно, распоряжение Тупицкого не зарегистрировано в системе и поэтому юридической силы не имеет", - заявил представитель Зеленского в КСУ.

Как писала "Страна", в конце апреля Вениславский обратился в суд с депутатским запросом относительно использования Тупицким и Касмининым служебных авто и начисления им зарплаты. После чего Головатый подписал распоряжение о приостановке выплаты им зарплаты. В ответ Тупицкий распорядился приостановить действие распоряжения Головатого и начать служебную проверку в его отношении.

Также мы публиковали письмо СБУ, на основании которого Зеленский уволил судей КСУ Тупицкого и Касминина.