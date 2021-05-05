Ученые оценивают возможность падения на территорию России китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая была запущена на орбиту 29 апреля. Однако узнать, где точно упадет ракета - нереально.

Об этом сообщает главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, пишет НСН.

В частности, эксперт признал, что определить место падения ракеты заранее действительно невозможно, однако отметил, что придавать значение инциденту не стоит, поскольку подобное "происходит постоянно". Он также подчеркнул, что вес ступени, которая должна упасть на Землю, сравнительно небольшой.

"21 тонна - это немного.. Ступень - это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит", - рассказал Ионин, добавив, что никакой угрозы для россиян нет.

В то же время, Европейское космическое агентство (ESA) также наблюдает за происходящим.

На запрос DW в ESA ответили, что неконтролируемый вход ракеты CZ-5B в земную атмосферу будет самым крупным событием за последние 20 лет, однако трудно быть точным в прогнозах, поскольку неизвестна "масса ракеты на данный момент".

Также в ESA сообщили, что знать это необходимо для того, чтобы контролировать вывод с орбиты ракеты или отработавшего свое спутника и знать, где он достигнет поверхности Земли.

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5B" упадут на Землю в течение нескольких дней, предупреждают астрономы. Вычислить, где это произойдет, удастся лишь за несколько часов до входа в атмосферу. Большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, однако ракета весит 22 тонны, поэтому ученые считают, что ее крупные части могут нанести ущерб, если упадут в населенных пунктах.

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных на Землю может рухнуть сверхтяжелая китайская ракета. Астрофизик Джонатан Макдауэлл из астрофизического центра Гарвардского университета прогнозирует, что ракета "вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая".

Также напомним, что 4 мая с космодрома во Флориде стартовала ракета SpaceX, несущая на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.