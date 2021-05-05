Макрон поучаствовал в торжествах в Доме инвалидов. Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Наполеона Бонапарта в ходе серии церемоний 5 мая, приуроченных 200-летию смерти бывшего императора. Это произошло на фоне разногласий во Франции по поводу роли личности Наполеона в истории.

В речи, видеозапись которой опубликована в Твиттере президента, Макрон назвал Наполеона "частью нас" и сказал, что относительно скромные церемонии, организованные в Париже к дате кончины деятеля, были "просвещенным поминовением", а не прославлением его жизни.

Выступая в Институте Франции, Макрон перечислил некоторые из заслуг знаменитого корсиканца, а также упомянул и темные стороны его наследия.

"Немногие судьбы сформировали так много жизней, отличных от их собственной", - сказал Макрон о человеке, который захватил власть в результате переворота в 1799 году и умер в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году, недолго правив большей частью Европы.

Позже президент возложил венок к пышной гробнице императора из шокшинского малинового кварцита, которая располагается в Доме инвалидов - одной из самых популярных туристических достопримечательностей Парижа.

Фигура Наполеона в последнее время вызывает во французском обществе споры, так как в 1802 году он восстановил рабство на территории французских колоний, отмененное несколькими годами ранее во время революции.

Некоторые левые политики и ученые убеждали Макрона не воздавать ему почестей по этой причине, а также из-за его роли в подавлении первых неоперившихся попыток установления демократии после революции 1789 года.

Видимо, поэтому Макрон начал свое выступление с заявления, что он "ни в чем не уступит тем, кто хочет стереть прошлое на том основании, что оно не соответствует их представлению о настоящем".

Но он назвал решение о рабстве "ошибкой" и "предательством духа Просвещения". Он также добавил, что Наполеон "никогда не беспокоился о гибели людей".

Перед выступлением лидера Франции помощник президента сказал, что подход Макрона будет заключаться в том, чтобы "посмотреть в лицо истории", а поминовение Наполеона не будет превращено ни в отрицание, ни в покаяние.

Между тем из-за восстановления Наполеоном рабства его сейчас активно клеймят позором. Например, французский историк Матильда Ларрер считает, что это решение имело "расистское измерение", а министр по вопросам равноправия Франции Элизабет Морено назвала императора "одним из величайших женоненавистников", когда-либо ходивших по Земле.

А вот лидер крайне правых националистов Марин Ле Пен не понимает, почему нельзя чествовать Наполеона. 

"Он так много сделал для страны и так много дал миру", - сказала она.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как во Франции призывают "декоммунизировать" Наполеона Бонапарта.

Мы также показывали, как нейросеть оживила изображения Наполеона и других известных людей.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.