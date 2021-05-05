Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Наполеона Бонапарта в ходе серии церемоний 5 мая, приуроченных 200-летию смерти бывшего императора. Это произошло на фоне разногласий во Франции по поводу роли личности Наполеона в истории.

В речи, видеозапись которой опубликована в Твиттере президента, Макрон назвал Наполеона "частью нас" и сказал, что относительно скромные церемонии, организованные в Париже к дате кончины деятеля, были "просвещенным поминовением", а не прославлением его жизни.

Выступая в Институте Франции, Макрон перечислил некоторые из заслуг знаменитого корсиканца, а также упомянул и темные стороны его наследия.

"Немногие судьбы сформировали так много жизней, отличных от их собственной", - сказал Макрон о человеке, который захватил власть в результате переворота в 1799 году и умер в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году, недолго правив большей частью Европы.

Позже президент возложил венок к пышной гробнице императора из шокшинского малинового кварцита, которая располагается в Доме инвалидов - одной из самых популярных туристических достопримечательностей Парижа.

Фигура Наполеона в последнее время вызывает во французском обществе споры, так как в 1802 году он восстановил рабство на территории французских колоний, отмененное несколькими годами ранее во время революции.

Некоторые левые политики и ученые убеждали Макрона не воздавать ему почестей по этой причине, а также из-за его роли в подавлении первых неоперившихся попыток установления демократии после революции 1789 года.

Видимо, поэтому Макрон начал свое выступление с заявления, что он "ни в чем не уступит тем, кто хочет стереть прошлое на том основании, что оно не соответствует их представлению о настоящем".

Но он назвал решение о рабстве "ошибкой" и "предательством духа Просвещения". Он также добавил, что Наполеон "никогда не беспокоился о гибели людей".

Перед выступлением лидера Франции помощник президента сказал, что подход Макрона будет заключаться в том, чтобы "посмотреть в лицо истории", а поминовение Наполеона не будет превращено ни в отрицание, ни в покаяние.

De l’Empire nous avons renoncé au pire, de l’Empereur nous avons embelli le meilleur. Commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, ce n'est pas juger le passé avec les lois du présent. C'est retracer ce que nous sommes nous, Français. pic.twitter.com/RQqwExn8UM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2021

Между тем из-за восстановления Наполеоном рабства его сейчас активно клеймят позором. Например, французский историк Матильда Ларрер считает, что это решение имело "расистское измерение", а министр по вопросам равноправия Франции Элизабет Морено назвала императора "одним из величайших женоненавистников", когда-либо ходивших по Земле.

А вот лидер крайне правых националистов Марин Ле Пен не понимает, почему нельзя чествовать Наполеона.

"Он так много сделал для страны и так много дал миру", - сказала она.

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