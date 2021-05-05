Авиакомпания "Windrose" ("Роза Ветров", Киев) открыла продажу билетов из Киева в Ужгород, старт полетов запланирован на 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба сайта "Lowcost UA".

В частности, стоимость авиабилетов в одну сторону стартует от 649 гривен, туда-обратно от 1391 гривен.

"Самые дешевые билеты продаются в тарифе "Лайт", в который включены 23 кг багажа и 7 кг ручной клади", - заявили в пресс-центре.

Старт полетов запланирован на 2 июня, а рейсы будут выполняться самолетами ATR-72 три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Ранее "Страна" сообщала, что Windrose в декабре запустила рейсы из Киева в столицы трех балканских стран. Из аэропорта "Борисполь" перелеты осуществляются на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.

Также напомним, что с сентября 2020 года Windrose запустила рейсы по маршруту Киев - Херсон. Указанный рейс стал девятым внутренним направлением Windrose.