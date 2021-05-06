Доказательство от противного: как Банковая завлекла в Киев госсекретаря США

Вчера в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Правда, ожидать чего-то прорывного в вопросе войны и мира не приходится: госсекретарь накануне визита уже заявил, что собирается усилить давление на Россию, но надавить на нее из Киева нечем. Да и в целом решение вопросов с Россией – это все же уровень компетенции Байдена, а Блинкен в данном случае выступает только как инструмент Белого дома.

Поэтому главными на переговорах, скорее всего, будут внутренние вопросы Украины. Такие как увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и всего состава наблюдательного совета компании, что не понравилось американцам. А также то, что Киев не выполняет (точнее - не до конца выполняет) требования Вашингтона по передаче контроля над судебной системой западным структурам.

Что касается внешней стороны визита, то главное, что будет объявлено, это "неизменная поддержка территориальной целостности Украины". Это на самом деле нужно продемонстрировать Штатам – после того, как Украине фактически отказали и во вступлении в НАТО, и в военной поддержке во время российских учений у ее границы. Хотя вряд ли запоздалый приезд Блинкена сможет перебить впечатления от поведения Запада в апреле: ведь если бы Штаты действительно хотели помочь, этот визит состоялся бы месяц назад.

Прививка к Дню независимости: чем отличаются обещания Байдена и Зеленского

Характерно, что украинский президент даже не прокомментировал весьма знаменательный для него визит заокеанского гостя. Вместо этого вчера он сделал заявление по вакцинации, объявив, что "к Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от Covid-19, должны получить вакцину".

Интересно, что Зеленский фактически повторил тезис, который незадолго до того высказал президент США: Байден заявил, что к Дню независимости планирует вакцинировать 70% взрослого населения страны. Правда, в устах украинского президента все это прозвучало как пародия: поставив дату на полтора месяца позже, он сказал лишь о "большинстве нуждающихся". А как определить, кто такие "нуждающиеся" и сколько конкретно граждан составит "большинство нуждающихся", – этого Зеленский не объяснил.

Позавчера, к примеру, привили чуть менее 3,5 тысяч человек. Какой процент от нуждающихся они составляют?

Если же говорить серьезно, то все обещания нынешней власти по вакцинации ничего не стоят, поскольку ее представители уже не раз заявляли: от них ничего не зависит, ведь поставки вакцин в Украину срываются не по нашей вине.

Тарифы или передел рынка газа: чем хочет заняться СНБО?

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал проведение заседания Совбеза по теме коммунальных тарифов. В отличие от всевозможных санкций против перешедших в 2014 году на сторону России адмиралов, тарифы – тема для украинцев действительно актуальная. И ее решение, безусловно, нашло бы одобрение в обществе. Вот только возникает подозрение, что решать собираются на самом деле не проблему тарифов, а совсем другие вопросы.

Это подозрение возникло после того, как Данилов перечислил вопросы к Кабмину, которые интересуют СНБО. Среди которых – информация о владельцах энергетических и газовых компаний, а также история перехода прав на указанные компании в частную собственность.

Как подобная информация может повлиять на тарифы, неизвестно. В стоимости газа и отопления (самых дорогостоящих коммунальных услуг) тариф на доставку составляет от силы 20%, в то время как основная проблема – это формирование внутренней цены газа в зависимости от мировых цен. И для решения этой проблемы нужно не изучать историю приватизации энергетических компаний, а рассмотреть вопрос о том, как снизить цену газа – через отказ от привязки цены украинского газа к цене импортного.

А изучение истории приватизации заставляет подозревать, что власть намерена устроить передел собственности на энергетическом рынке. Который, конечно, власти интересен, но для обычных людей не даст ничего.

Кто "понаехавший" в Одессе?

Скандал регионального масштаба, имеющий общенациональное значение, разгорелся вчера в Одессе. В эпицентре этого скандала оказался филиал львовского ресторана "Реберня", открывшийся недавно в Одессе, на стенах которого разместили наглядную агитацию неоднозначного, мягко говоря, содержания для одесситов.

Когда основательницу города изображают с чемоданом, на котором написано "Ростов", а самый прославленный из его мэров Дюк Ришелье – "понаехавшим", это можно было бы воспринимать как безболезненную иронию, но не в нашей стране и не в наше время.

В нашей же стране, где идеологи второй подряд власти очерняют все прошлое большинства страны, связанное с ее пребыванием в Российской империи и Советском Союзе, это не может не восприниматься негативно теми, для кого историческая память – не пустой звук. И потому не удивительно, что в соцсетях уже развернулся массовый флешмоб по бойкоту ресторана.

К счастью, у его владельцев оказалось достаточно здравого смысла, чтобы не уничтожать собственный бизнес: скандальные плакаты уже сняли со стен заведения. Однако, как уже сказано, проблема имеет куда более глобальный характер, чем масштаб одной Одессы.

Более того, это одна из главных проблем сегодняшней Украины: когда представители одних регионов считают себя вправе решать за другие регионы, кто должен быть у них героями, а кого нужно объявить "катами Украины" или "понаехавшими".

До тех пор, пока Киеву, Харькову или Одессе не перестанут навязывать Бандеру и Шухевича, одновременно запрещая память о Ватутине или Екатерине II, в стране будет существовать и межрегиональная рознь, и угроза сепаратизма. И никакие акции по псевдосшиванию страны этого не исправят.

9 мая и Великая Отечественная: украинцы не отказываются от прошлого

Лучшим подтверждением этого тезиса стали опубликованные вчера результаты соцопроса Украинской социологической группы относительно того, как наши граждане воспринимают войну с нацистами в 1941-45 годах. Как оказалось, почти 61% украинцев считают ее Великой Отечественной.

И это весьма показательно. После семи лет усиленной пропаганды, когда понятие "Великая Отечественная война" изъяли из учебников, официальных документов и речей государственных деятелей, большинство граждан продолжают относиться к ней так же, как и 20-30 лет назад.

Украинцев в основной массе не удалось убедить в том, что Великая Отечественная была войной двух империй, в которой их предки воевали за чужие интересы. Почти 66% считают, что их деды и прадеды отстаивали свою страну, свои города и села, защищали свой дом и жизни своих близких.

И еще более показательны результаты в отношении Дня Победы 9 мая: более 82% наших граждан убеждены, что его нужно праздновать либо вместо пропагандируемого властью Дня памяти и примирения 8 мая, либо вместе с ним. И лишь 16% считают, что праздновать его не нужно.

А потому можно не сомневаться в том, что для абсолютного большинства украинцев в воскресенье будет настоящий праздник, причем для многих из них – самый главный из всех официальных праздников. И чем быстрее власть поймет, что отказом от Дня Победы она лишь бьет по собственному рейтингу, тем будет лучше для нее. И для страны в целом.