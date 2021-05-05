Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 мая, провел неформальную встречу с главой партии социалистов Молдовы Игорем Додоном. Во время разговора с молдавским политиком он пообещал ввести санкции против европейских стран.

Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Лукашенко подробно рассказал Додону о позиции в Беларуси в отношении санкций, которыми грозят западные страны.

"Я вчера сказал - премьер мне докладывал по итогам квартала - в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы - Ред.): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить?" - сказал белорусский лидер.

По его словам, в день встречи с Додоном он поручил министру иностранных дел, премьер-министру и спецслужбам довести до сведения европейцев "реальные факты и перспективы", если те возьмутся за оружие санкций…

"Европейцам (доведите – Ред.). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство. Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом "фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит", - удивился Лукашенко.

Как писала "Страна", буквально днем ранее он уже грозился санкциями в адрес Европы.

Минск не ограничивается одними словами. В конце апреля Беларусь ввела санкции против Skoda и Nivea из-за отмены чемпионата мира по хоккею в столице республики.