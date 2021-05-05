В неподконтрольном Украине Донецке было приостановлено водоснабжение Киевского района в результате обстрела севера города.

Об этом сообщает представительство так называемого "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В произошедшем представители "ДНР" обвиняют украинских силовиков. В частности сообщается, что сегодня вечером дважды был обстрелялян север Донецка из минометов калибром 120 и 82 мм.

"В результате обстрела поврежден северный водопроводный узел по адресу: улица Домостроителей, 2. Вследствие перебоя в работе насосов подача воды жителям Киевского района Донецка приостановлена. Кроме того, повреждено остекление насосной станции по вышеуказанному адресу, а также кровля жилого дома по адресу: Кренкеля, 12", - сообщили в СЦКК.

Там также заявили, что на данный момент обстрел продолжается, сотрудники насосной станции находятся в убежище.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня на Донбассе были масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры. По данным "ДНР", огонь велся с позиций украинской армии у населенного пункта Дзержинск по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Также напомним, что на Донбассе мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота. Инцидент произошел в поселке шахты "Глубокая" под Горловкой.