В аэропорт "Борисполь" под Киевом направляется длинный кортеж для встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена, который прилетает в Украину около 23:00 5 мая, а 6-го числа проведет встречи с первыми лицами государства.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам корреспондента, колонна состоит из более чем 30 автомобилей. В начале кортежа двигается патрульный автомобиль полиции, который разгоняет машины для свободного проезда вип-колонны.

Также в кортеже есть автомобили с дипломатическим номерами посольства США.

Как писала "Страна", это первый визит Блинкена в Украину в качестве главы Госдепа США. Однако ранее он уже бывал в Киеве, когда занимал должность заместителя госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.

Помимо встреч с президентом, главой Кабмина и главой украинского МИД, Блинкен отправится к мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

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