Конец рабочей недели в Украине проведут главы дипломатии трех западно-европейских стран: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, образующих союз Бенилюкс.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы с общим рабочим визитом нашу страну посетят вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн. Они пробудут в Украине 6 и 7 мая.

6 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии совершат поездку к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомятся с политикой безопасности и ситуацией в зоне вооруженного конфликта и практическими шагами, которые делает Киев "для облегчения жизни местного населения", в частности, осмотрят КПВВ.

7 мая Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят "консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве". Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России, заявили в МИД.

Между тем 6 мая в Киеве проведет встречи с украинским руководством госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее "Страна" сообщала, что страны G7 призвали Россию отвести войска от границ с Украиной.