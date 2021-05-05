Главы МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Лондоне выработали коммюнике. В нем они призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные ранее туда войска, власти Беларуси - провести новые президентские выборы под международным наблюдением, а КНДР - воздержаться от провокаций и взять курс на денуклеаризацию.

Коммюнике опубликовано на сайте британского правительства 5 мая.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", - говорится в части коммюнике, посвященной Украине.

Кроме того, в G7, касаясь ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".

Также главы МИД "группы семи" заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - сказано в документе.

Вместе с тем, страны "группы семи" (G7) выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

"Мы продолжим вовлекать Россию в решение региональных кризисов и мировых вызовов, в частности в проблемы изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике", - написано в итоговом документе встречи.

Что касается Беларуси, то министры призвали "режим провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении" и освободить тех, кто, по их мнению, несправедливо находится в тюрьме.

"Мы призываем режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и фундаментальных свобод", - отмечается в коммюнике.

Министры обратились и к Северной Корее.

"Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных действий и принять участие в дипломатическом процессе, цель которого - денуклеаризация", - написано в коммюнике.

В документе отмечается, что страны G7 нацелены на то, чтобы добиваться уничтожения "незаконно разработанного в КНДР оружия массового поражения, а также сворачивания программы по разработке баллистических ракет".

Как писала "Страна", зимой послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту по реформам судебной власти и антикоррупционных органов в Украине.

Также послы не возражали против закрытия киевской властью трех оппозиционных телеканалов: "Ньюсван", "112 Украина" и "ЗИК".