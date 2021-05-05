Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским сенатором, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Зеленский заявил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США.

"Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - сказал он.

Также президент поблагодарил за выделение в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более 700 млн долларов, из которых почти $400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако глава государства добавил, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация остается опасной.

В свою очередь Портман заявил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

По словам президента, он оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку.

Кроме того, Зеленский сказал, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США в противодействии дезинформации.

Глава государства добавил, что с радостью ожидает визита Роберта Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, как Банковая хочет подобраться к членству в ЕС и почему это не нравится Германии.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что подписанная с Польшей декларация о европерспективе Украины приближает интеграцию в ЕС.