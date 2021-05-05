В Луганской и Донецкой областях 5 мая отмечены обстрелы, о которых сообщают как ВСУ, так и сепаратисты. Снаряды были выпущены по объектам критической инфраструктуры.

Так, в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Север" говорится о выстреле противотанковой управляемой ракетой вблизи населенного пункта Попасная Луганской области.

Ракета разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который угрожал объектам критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал, отметили в ОТГ.

Сейчас пожар уже локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в посте ОТГ "Север".

Между тем представительство "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня проинформировало о том, что ВСУ вечером 5 мая открыли огонь из 120-мм минометов по окраинам Горловки.

Об этом передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

В "ДНР" уточняют, что первый обстрел был в 17:40. Огонь велся с позиций украинской армии у населенного пункта Дзержинск по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Второй обстрел зафиксирован в 17:55. Стреляли с украинских позиций у населенного пункта Шумы в направлении горловского поселка шахты 6/7. Было выпущено 20 мин калибром 120 мм.

В агентстве отметили, что в районе поселка Шумы проходит водовод канала Северский Донец – Донбасс – ключевой источник водоснабжения региона. По нему вода доставляется потребителям по обе стороны линии соприкосновения.

"Участки водопровода за время боевых действий неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР. Донецк неоднократно заявлял, что в Шумах в нарушение дополнительных мер контроля перемирия украинская армия возводила сооружения и продвигала свои укрепления к арке водовода с намерением укрепиться под ней", - передает ДАН.

Ранее "Страна" приводила сводку штаба ООС, согласно которой 5 мая украинские военные зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны противника.

Между тем в Донецке заявили, что получили от Украины первый за полгода список для обмена пленными.