В Карпатах отдыхающие в горах обнаружили на своем пути тело туриста. Спасатели доставили его в село Богдан Раховского района и передали полиции.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Закарпатской области.

Тело было найдено 3 мая после обеда. В службу спасения Закарпатья позвонили коллеги из Ивано-Франковска и сказали, что люди, которые проходили туристическим маршрутом село Деловое - гора Поп-Иван - гора Стуг, что в Раховском районе, обнаружили тело человека.

В составе туристической группы поднимался и горный спасатель: в свободное от работы время он решил с друзьями покорить горные склоны. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил о случившемся в Службу спасения Ивано-Франковской области, а ее сотрудники, в свою очередь, передали координаты закарпатским спасателям.

Для транспортировки тела туриста были привлечены 12 специалистов и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений села Квасы и города Рахов. Работу затрудняло то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться вниз. В 23:00 4 мая тело погибшего доставили в село Богдан и передали полиции.

Личность погибшего и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

В конце апреля "Страна" сообщала, что в карпатском ущелье нашли тело туриста из Киева, который пропал еще в феврале.

Мы следили за этой поисковой операцией с зимы и писали, что в ней были задействованы около полусотни спасателей.