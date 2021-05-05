С 4 мая Израиль закрыл границы для украинских туристов, которые въезжают в страну, из-за распространения коронавируса. Также в Израиль запрещено въезжать гражданами Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

Кроме того, власти страны отменили специальные разрешения для въезда, выданные до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

"Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений", - добавили в представительстве.

В конце апреля Министерство здравоохранения Израиля выступило против открытия границ для туристов ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Также планировалось, что израильтянам запретят путешествовать в страны со сложной COVID-ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль с 23 мая будет готов к приему туристов, но въехать в страну смогут лишь те, кто получил прививку от Cоvid-19. При этом въезжающих туристов все равно обяжут делать ПЦР-тесты - один до посадки в самолет, а второй - по прилету в аэропорт Бен-Гурион.

Также мы писали, что Израиль привил от коронавируса двумя дозами три четверти взрослого населения.