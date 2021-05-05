Кабмин России постановил одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Об этом сообщает ТАСС.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе, подписанном главой кабинета министров России Михаилом Мишустиным.

Напомним, США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года Россия также начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США, объяснил решение выйти из договора тем, что ДОН устарел, и "есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение, либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться к первоначальному договору".