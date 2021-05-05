Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что трубопровод "Северный поток-2" относится к темам, по которым у трансатлантических партнеров нет единой оценки.

Об этом политик сказала 5 мая, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений. Конференция транслировалась в Ютуб-канале фракции.

Во время выступления в этом контексте Меркель упомянула Украину.

"Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока-2". Важно для меня в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером", - сказала канцлер.

Ранее "Страна" рассказывала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, на которых заявил, что Белый дом по-прежнему выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Мы также сообщали, что разрешение на прокладку магистрали приостановлено до конца мая из-за иска экологов.