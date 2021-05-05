Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не видит никаких проблем в приеме туристов, вакцинированных российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, в стране считает российскую вакцину безопасной и эффективной.

"Мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной", - заявил Мицотакис в ходе онлайн-встречи, организованной изданием Financial Times.

Кроме того, глава греческого правительства заявил о значимости туризма для развития двусторонних отношений с РФ.

"Россия - очень важный рынок для туристической отрасли Греции", - заявил он.

Напомним, с 3 мая в Греции открылись заведения общественного питания. К ним относятся рестораны, кафе, бары и другой общепит. Им разрешили обслуживать посетителей только на открытых верандах.

Также мы писали, что Греция станет одной из первых стран, которая начнет испытывать "цифровые зеленые сертификаты" для подтверждения вакцинации путешественников. Зеленый цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает 30 июня.