Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии прервался перед запуском.

Об этом в среду, 5 мая, сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

"Причина прерывания полета в настоящее время расследуется, и Командование глобального удара ВВС оценивает возможность переноса запуска", - говорится в сообщении.

Также американские военнослужащие сообщили, что ВВС придерживаются строгих протоколов при проведении испытательных пусков. Программа тестового запуска должна была помочь оценить Minuteman III и собрать данные, необходимые для поддержания работоспособности системы.

Эти ракеты поступила на вооружение ВВС США в 1970 годах и время от времени модернизируются. В частности, производится замена головных частей, систем наведения и управления, а также силовых установок. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность МБР.

Последнее подобное испытание состоялось 23 февраля. На планирование каждого испытания уходит от шести месяцев до года, и "эти пуски не являются реакцией на какие-либо происходящие в данный момент в мире события", - заявили в ВВС США.

В распоряжении Пентагона находятся 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одной ядерной боеголовке мощностью 300 или 335 килотонн. Они размещены в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и Майно (штат Северная Дакота). Еще 50 шахт числится в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены ракеты, если это потребуется.

Напомним, США планируют полностью заменить межконтинентальные ракеты Minuteman III на новые образцы МБР к 2036 году. Новые МБР наземного базирования уже находятся в стадии активной разработки.

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