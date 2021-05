Экс-президент США Дональд Трамп считает "абсолютным позором" для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google. Такое заявление он сделал после того, как независимый надзорный совет американской корпорации Facebook, владеющей одноименной соцсетью и платформой Instagram, принял решение не снимать ограничения, введенные в отношении аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.



"Сделанное Facebook, Twitter и Google - абсолютный позор для нашей страны ... Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - говорится в сообщении экс-главы Белого дома.

Напомним, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и Twitch ранее заблокировали аккаунты Трампа из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Несмотря на то, что Трамп уже сложил свои президентские полномочия, администрации социальных сетей не принимали решений относительно разблокировки его аккаунтов.

Во вторник, 4 мая, на официальном вебсайте бывшего президента США появилась платформа под названием "Со стола Дональда Трампа" (From the desk of Donald J. Trump), которая позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, а также посты с фото и видео. Однако там нет функции, позволяющей сторонним пользователям взаимодействовать с публикациями экс-президента.