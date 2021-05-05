С начала суток среды, 5 мая, украинские военные зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны противника.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

По данным украинских военнослужащих, сепаратисты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки противник вел обстрелы из минометов 82-го калибра. Возле Новозвановки сепаратисты атаковали позиции украинских военных из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия. А вблизи населенных пунктов Майорское, Причепиловка и Гнутово велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью во вторник, 4 мая, в городе Красногоровка Донецкой области обстреляли центральную районную больницу, где лечатся 45 больных Covid-19.

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