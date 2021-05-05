Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал запланированный на 5-6 мая визит в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена. По мнению Подоляка, приезд главы Госдепа ускорит процесс интеграции Украины в евроатлантическое содружество и поможет США понять нужды Киева.

Об этом Подоляк сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нынешний визит продуман таким образом, чтобы с американской стороны на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины Америкой, а с украинской стороны – ускорить процессы интеграции Украины в евроатлантическое содружество", - сообщил Подоляк.

Он добавил, что приезд Блинкена в Киев "абсолютно точно указывает на стратегическое партнёрство между Украиной и США и на важность хороших прямых коммуникаций между руководствами двух стран".

"Соединенные Штаты с самых первых лет независимости Украины были и остаются одним из важнейших партнёров нашего государства. А стратегические отношения между нашими странами – это не просто красивая формулировка, они наполнены реальным содержанием", - считает Подоляк.

Кроме того, по его словам, странам важно обсудить "наметившуюся при непосредственном и крайне активном участии американских партнёров деэскалацию и некоторую разрядку по периметру украинских границ".

Также советник главы Офиса президента полагает, что личные встречи госсекретаря США в Киеве перед будущей встречей президентов США и РФ помогут Блинкену "лучше понимать ситуацию и потребности Украины".

"Это поможет уточнить и синхронизировать общие позиции по Донбассу и Крыму. Личные контакты всегда добавляют к рациональному знанию, которое уже есть у американской стороны, необходимую эмоциональную окраску и детализацию ключевых акцентов", - сказал Подоляк.

Подоляк перечислил темы, которые будут обсуждаться сторонами в ходе визита Блинкена: это сотрудничество в сфере безопасности и обороны, прямые коммуникации на политическом уровне, синхронизированное взаимодействие в международных организациях, экономическое сотрудничество и поддержка реформ в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, чего ожидать от визита Блинкена в Киев.

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