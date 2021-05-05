В четверг в Украину с запада ворвется холодный фронт с дождями и мокрым снегом. Карта погоды
В четверг, 6 мая, антициклон Trudi, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, начнет сдавать позиции над Украиной и отступать в восточном направлении. Вслед за ним с запада придет холодный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются небольшие, а местами умеренные дожди, грозы. Ночью на высокогорье Карпат - дождь с мокрым снегом.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха составит +6-11 градусов. На высокогорье Карпат - около 0.
В дневные часы - до +16-21, в западных и северных областях +12-17; на высокогорье Карпат +2-7 градусов.
В Киеве 6 мая - переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8-10, днем +14-16 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней и публиковала прогноз погоды на месяц.
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