В четверг, 6 мая, антициклон Trudi, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, начнет сдавать позиции над Украиной и отступать в восточном направлении. Вслед за ним с запада придет холодный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются небольшие, а местами умеренные дожди, грозы. Ночью на высокогорье Карпат - дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +6-11 градусов. На высокогорье Карпат - около 0.

В дневные часы - до +16-21, в западных и северных областях +12-17; на высокогорье Карпат +​​2-7 градусов.

В Киеве 6 мая - переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8-10, днем ​​+14-16 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней и публиковала прогноз погоды на месяц.

Также мы сообщали, что апрель-2021 в Киеве оказался холоднее нормы на два градуса.