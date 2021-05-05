В японском городе Ното в префектуре Исикава был установлен 13-метровый памятник кальмару. Для этого были использованы деньги, которые должны были пойти на борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет "The Guardian".

На статую власти города потратили 25 млн иен (около 6,3 миллионов гривен). По данным местных СМИ, всего Ното получил от государства около 800 млн иен (более 203 миллионов гривен) для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Однако, как сообщают журналисты, городские власти не обязательно должны были тратить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

В то же время, гигантский кальмар все же имеет отношение к борьбе с пандемией и ее последствиями. Власти Ното считают, что статуя поможет привлечь туристов, которых из-за пандемии в городе стало сильно меньше.

Напомним, ранее мы писали, что на территории университета в Англии 18-летней Грете Тунберг установили памятник в полный рост.

Также сообщалось, что под давлением чернокожих в Бостоне демонтировали памятник Линкольну, который отменил в стране рабство.