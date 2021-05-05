Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), который недавно приехал в Киев и возмутил своим визитом украинских радикалов, записал короткое видеообращение. В ходе него артист заявил, что с ним все в порядке и переживать за него "не стоило".

Соответствующий ролик исполнитель опубликовал в своем Instagram.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо. Будьте здоровы, крепко обнимаю", - сказал артист.

При этом видео Баста подписал словом "срочно" с большим количеством радостных "скобочек".

Также рэпер в ходе прямого эфира в Instagram ответил на вопросы поклонников, касающиеся его приезда в украинскую столицу.

По словам Басты, он находился в Киеве "с частным визитом".

"Родных близких навещал без каких-либо прецедентов", - сказал артист.

Также Баста отреагировал на объявленную одесским радикалом Сергеем Стерненко "охоту" на него. Напомним, националист утверждал, что "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" артиста.

"Я бы сам пришел, где можно сдаться за косарик", - пошутил артист.

Также он подтвердил, что в концерт в Киеве состоится.

"С удовольствием там (выступлю - Ред.). Весь список концертов есть у нас на сайте", - сказал рэпер.

Напомним, 16 сентября 2020 года Вакуленко был исключен из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее он туда попал за гастроли в аннексированном Крыму.

В Киев Баста приехал, предположительно, в начале мая этого года. При этом в конце июня у артиста запланированы два концерта в столице - 25 и 26 числа в киевском Stereo Plaza. В свою очередь радикал Стерненко в своих соцсетях написал, что Баста якобы "поддерживает оккупацию Крыма", а охранники артиста помешали другому националисту задать рэперу вопрос о том, "чей Крым".

Ранее "Страна" разбиралась, смогут ли украинские радикалы сорвать концерт еще одного российского исполнителя.