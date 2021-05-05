Житель Харькова в судебном порядке требует от Минздрава Украины обеспечить гражданам Украины возможность прививаться от Сovid-19 российской вакциной "Спутник V".

Такое исковое требование он подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК), сообщается на сайте ведомства.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск от жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", - говорится в сообщении ОАСК.

Также харьковчанин просит суд обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.

Напомним, накануне Максим Степанов заявил, что российской вакцина "Спутник V" в Украине не будет из его принципиальных соображений.

Также мы сообщали, что ВОЗ собирается оценить российский препарат "Спутник V" в ближайшие несколько месяцев.